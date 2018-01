Candinho deixa Lusa após derrota O técnico Candinho não é mais o técnico da Portuguesa. Após a goleada sofrida contra o Corinthians, neste domingo, no Canindé, por 4 a 1, pela sexta rodada do Torneio Rio-São Paulo, o treinador não suportou a pressão da torcida e pediu demissão do cargo. Em seu lugar assume o técnico campeão dos juniores, o ex-jogador da equipe, Edu Marangon.