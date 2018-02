Candinho deixa o Palmeiras em alerta A derrota para a Portuguesa serviu de alerta para o Palmeiras. O técnico Candinho deu uma bronca forte em seus jogadores. Cobrou atenção nas partidas em casa contra adversários teoricamente mais fáceis. E, por isso mesmo, ele exige a vitória nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Santo André, no Palestra Itália, pela Libertadores. Na hora de alertar seus atletas sobre os perigos de enfrentar em casa um clube chamado de pequeno, Candinho leva em conta a história de Eduardo Varela, mais conhecido como o ?Dudu da Loteca?. ?Ele ficou rico na loteria ao apostar no Juventus num jogo contra o Corinthians. Ganhou uma bolada sozinho nos anos 70! E se o Juventus ganhou várias vezes do Corinthians, se o Getafe ganhou do Real Madrid, por que não vamos respeitar o Santo André, campeão da Copa do Brasil??, disse o treinador do Palmeiras. Não foi só o treinador que se irritou com os erros do Palmeiras diante da Portuguesa. O goleiro Marcos, capitão da equipe, também cobrou seus companheiros. Para ele, ?a marcação deu espaços que não vinha dando nos últimos jogos.? Candinho acrescentou: ?É nesses jogos teoricamente mais simples que surgem as falhas de atenção?. O técnico, no entanto, não pensa em abrir mão do 3-5-2. E mantém a escalação dos últimos jogos, com Diego Souza no meio e a dupla Osmar/Ricardinho no ataque.