Candinho deve mexer pouco no time O técnico Candinho, que fechou acordo com a diretoria na tarde desta sexta-feira, disse que vai procurar mexer pouco na equipe do Palmeiras que enfrenta o São Paulo, domingo, no Morumbi. Na manhã desta sexta-feira, o interino Wilson Coimbra deu o seu último treino. Enquanto conversava com os jornalistas, e dizia que não poderia divulgar a escalação do time para não dar armas ao São Paulo, ele segurava uma prancheta. Nela, era possível ver uma escalação. Se Candinho colocar em prática o que Wilson Coimbra escreveu no papel, o Palmeiras vai para o jogo com Sérgio; Bruno, Daniel, Nen e Lúcio; Marcinho, Corrêa, Magrão e Cristian; Ricardinho e Osmar. São três alterações em relação ao time que perdeu para o Mogi Mirim, quinta-feira, em casa. Voltam os volantes Marcinho e Corrêa, que estavam suspensos, e Magrão, recuperado de dores musculares. Saem Gabriel, Alceu e Claudecir. E o time volta ao 4-4-2.