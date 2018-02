Candinho diz que Edmundo interessa Candinho queria Edmundo. E Edmundo queria o Palmeiras. Mas um problema burocrático travou o negócio. "O empresário dele me ligou às 18 horas do dia 25, quando se encerravam as inscrições para o Campeonato Paulista. Naquela hora, a Federação Paulista já tinha fechado...", lamentou o treinador, que emendou: "Eu até queria o Edmundo. Se ele tivesse sido oferecido dias antes, poderia dar certo. Mas, infelizmente, foi em cima da hora." Segundo Candinho, o atacante de 33 anos ainda pode ser contratado. "Em abril, se passarmos de fase na Libertadores, poderemos inscrever novos jogadores. Até lá, podemos voltar a conversar com o Edmundo, ver a situação dele." Alguns conselheiros e diretores palmeirenses fizeram lobby pela contratação de Edmuno, mas o presidente Affonso Della Monica se mostrou reticente quanto ao negócio, já que o jogador não atua profissionalmente desde o fim do ano passado. Atualmente, ele mantém a forma física em "peladas" no Rio, à espera de trabalho. Além de um atacante experiente, Candinho gostaria de contar ainda com mais um zagueiro e um meia. Para a zaga, a diretoria chegou a sondar o paraguaio Gamarra, que está encostado na reserva da Inter de Milão, da Itália.