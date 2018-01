Candinho é o favorito no Palmeiras Muricy Ramalho disse não ao Palmeiras, e Candinho, que está há mais de um ano desempregado, virou a primeira opção da diretoria. Zetti, que está no São Caetano, é o segundo nome. Geninho e Péricles Chamusca foram sondados, mas estão praticamente descartados. À reportagem da Agência Estado, Candinho disse que não foi procurado por ninguém do Palmeiras. Mas dirigentes do clube garantem estar próximo de um acordo com o ex-treinador da Portuguesa. A Rádio Jovem Pan, onde Candinho trabalha atualmente como comentarista, também está bancando a informação de que é ele o número 1 da lista da diretoria. Palmeirense confesso, Candinho chegou a atuar no time de aspirantes do clube nos anos 60. Ele sempre teve o sonho de ser treinador da equipe alviverde. Já o ex-goleiro Zetti aponta como dificuldade para assumir o Palmeiras a multa rescisória que tem em seu contrato com o Azulão. Caso acerte com Candinho ou Zetti, a diretoria estará contrariando uma máxima que o ex-presidente Mustafá Contursi seguiu em seus 12 anos à frente do Palmeiras: a de nunca contratar um ex-jogador do clube para ser técnico do time. É por isso que Emerson Leão nunca treinou o Palmeiras na época em que Mustafá foi presidente. Candinho é uma espécie de solução de emergência encontrada pela diretoria, que não contava com a recusa de Muricy Ramalho. O treinador que for escolhido pela diretoria terá de enfrentar uma pressão enorme da torcida. Nesta quinta-feira, ela voltou a pedir a contratação de jogadores. Chamou o time de "medíocre" e Wilson Coimbra, de "burro". O interino disse não se abalar com as críticas. Claudecir, o jogador mais vaiado, também se disse tranqüilo. "Quando fiz gol, eles (torcedores) me aplaudiram. As coisas são assim". Já o goleiro Sérgio, um dos líderes do elenco, admitiu que a pressão tem prejudicado a equipe. "Fica até difícil falar depois de um negócio desses. Mas precisamos levantar a cabeça e trabalhar. Ainda temos condições de nos reerguer no campeonato", disse Sérgio.