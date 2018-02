Candinho é o novo técnico do Goiás O técnico Candinho será apresentado nesta terça-feira aos jogadores do Goiás. Ele foi contratado para substituir Nelsinho Baptista, que se transferiu para o Flamengo ? domingo o Goiás sagrou-se campeão estadual. Candinho já estará no comando da equipe na quinta-feira, contra o Ituano, em Itu, pela Copa do Brasil. O jogo de volta será dia 2, no Serra Dourada. No Campeonato Brasileiro, o time estréia domingo contra o Paysandu, em casa.