Candinho elogia o meia Sandro da Lusa O meia Sandro Fonseca pode ser a novidade da Portuguesa no jogo de amanhã contra o Guarani, às 17 horas, em Campinas, pelo Torneio Rio-São Paulo. A Lusa tenta melhorar sua colocação no torneio, no qual ocupa a 7.ª posição, com 7 pontos. O técnico Candinho elogiou ontem a atuação de Sandro Fonseca na partida de quarta-feira, contra o Palmas, pela Copa do Brasil, na capital do Tocantins. Além de boas jogadas, o meia fez o único gol da equipe na vitória por 1 a 0. A disputa pela vaga vem se arrastando já há alguns jogos, mas Hernani vinha sendo o preferido do treinador.