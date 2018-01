Candinho encara sua 1ª Libertadores Em seus 60 anos de idade, e quase 30 de carreira como treinador, Candinho nunca dirigiu uma equipe num jogo de Libertadores da América. Já rodou pelo Oriente Médio, foi auxiliar técnico na Seleção Brasileira, dirigiu times brasileiros em excursões pela Europa... mas Libertadores, que é o que interessa agora para o Palmeiras, nada. O jogo desta quarta-feira contra o Cerro Porteño, no Paraguai, será o primeiro na carreira do treinador. Candinho garante, porém, que isso não é problema. "Tenho muita experiência internacional. Nunca trabalhei numa Libertadores, mas e daí? Conheço bem o estilo sul-americano porque conquistei e ganhei uma Copa América como auxiliar-técnico (em 99)". Ele admite estar com "um friozinho na barriga" e até brinca com o assunto. "Quando eu tinha 15 anos, também conheci uma mulher e aí... você sabe. Sempre existe a primeira vez". A maior preocupação do treinador não é com a própria inexperiência em jogos de Libertadores, mas sim com a de seus comandados. No seu time titular, só Marcos, Daniel e Magrão já haviam disputado o torneio continental. "Nossos garotos precisam entender que Libertadores é diferente. Eles têm de estar prontos para uma guerra. Vão levar cusparada, tapa na cara e não vão poder perder a cabeça para não serem expulsos", diz Candinho. Foi pensando no "estilo de força da Libertadores" que o técnico fez várias alterações no time. Abriu mão do 4-4-2 e apostou no 3-5-2. Tirou os franzinos Bruno, Marcel e Cristian e escalou jogadores mais "parrudos". Contra o Ituano, domingo, pelo Paulistão, deu certo: o Palmeiras ganhou por 4 a 1. "E agora eu espero que, com essa vitória, o time deslanche", diz Candinho. O técnico vai manter o volante Corrêa improvisado na lateral direita, apesar de o jogador ter mostrado certa insastifação por ter sido substituído contra o Ituano. Ele explica: "Ninguém gosta de sair. E depois, de cabeça fria, o Corrêa foi o primeiro a me procurar no vestiário e dizer que eu estava certo. Além disso, quero o Corrêa para marcar, e ele faz isso melhor que o André Cunha e o Bruno". Segundo o técnico, a idéia é concentrar sua força de ataque no lado esquerdo. "O Lúcio vai ter liberdade para atacar. O Gláuber, que é nosso único zagueiro canhoto, ficará na cobertura dele. E o Diego também terá liberdade total para criar". Para Magrão, um dos líderes do elenco, a mudança no esquema tático foi muito boa. "Estávamos levando gols em todos os jogos. Precisávamos de um esquema em que marcássemos melhor e saíssemos com qualidade no contra-ataque, e isso não estava acontecendo". Magrão prometeu dar tudo de si no jogo desta quarta-feira contra o Cerro Porteño, já que não poderá atuar domingo, contra o Santos, pelo Paulistão, no Parque Antártica, por estar suspenso - assim como Diego Souza, ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Ituano e está suspenso. Paralelamente a isso, a diretoria palmeirense vai se esforçando para tentar agradar à torcida e ao técnico Candinho. Os dirigentes estão tentando contratar na Europa um "jogador de peso" (meio-campista) para inscrevê-lo na segunda fase da Libertadores. O nome é mantido sob sigilo