Candinho espera reação do Goiás O técnico Candinho poderá contar com a força máxima do Goiás em campo para o jogo de amanhã, às 20 horas contra o Paraná, em Curitiba(PR). Em sua quarta rodada, e após três resultados inexpressivos, Candinho espera, afinal, a reação do time no Campeonato Brasileiro. Primeiro ele reformulou a zaga: Fabão faz dupla com Alexandre (ex-Palmeiras), que estréia na equipe após perder 10 quilos do seu peso. Nas laterais, tirou os improvisados Cléber e Leandro Smith para a entrada de Marcinho (ex-Rio Branco, de Americana) e Gaúcho (ex-Novo Horizonte). "Agora eu tenho dois laterais de ofício porque posso contar com o Michel, que viaja com a equipe e vai estrear caso os seus papéis sejam legalizados a tempo", ressalta o técnico, referindo-se ao lateral-direito que estava no Santos na semana passada. Com a volta de Caíco, Candinho também poderá jogar com três volantes (Josué, Marabá, Caíco), liberando Danilo para o ataque com Dimba e Araújo. Nas três primeiras rodadas, o Goiás perdeu para o Vasco (6x4) e empatou com Paysandu (2x2) e Grêmio (1x1). Com o time completo, o Goiás muda seu jeito de jogar: "O toque de bola, as triangulações e a ocupação dos espaços vazios passa a ser o forte da equipe, acredita Marabá.