Candinho estréia no Goiás em Itu A estréia do técnico Candinho é a principal novidade do Goiás para o jogo diante do Ituano, nesta quinta-feira, em Itu, válido pela Copa do Brasil. Candinho assumiu a equipe alviverde na segunda-feira, um dia depois da conquista do título de campeão goiano. Na segunda-feira, Nelsinho Baptista deixou o comando da equipe e foi para o Flamengo. Candinho vai manter o mesmo time que venceu o Novo Horizonte na final do Campeonato Goiano. A única modificação é a entrada do volante Tiago no lugar de Marabá, suspenso no último jogo. O voltante Cleber será mantido improvisado na lateral-direita. Candinho também vai manter o esquema tático armado por Nelsinho. Na segunda-feira, os treinadores tiveram uma reunião, na qual Nelsinho passou para o substituto as principais características de cada jogador do elenco. Com base nesta conversa e em dois coletivos realizados antes do embarque para São Paulo, às 12h15 de quarta-feira, Candinho definiu o time que entra em campo. O percurso de São Paulo a Itu será percorrido de ônibus ainda nesta quarta-feira. O goleiro Harlei, herói do título goiano depois de defender três pênaltis do Novo Horizonte, está escalado. O meia Danilo, que era dúvida, treinou sem dores e também foi confirmado. A esperança de gols do time goiano está na dupla de ataque, formada pelos artilheiros Dimba (ex-Gama) e Araújo. Eles serão explorados em contra-ataques e podem levar o time à classificação para a próxima fase da competição.