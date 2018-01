Candinho faz mistério na Portuguesa O mistério está sendo a arma utilizada pelo técnico Candinho, da Portuguesa, para confundir Wanderley Luxemburgo, do Corinthians, no clássico deste domingo entre as equipes, pelo Campeonato Paulista. O treinador luso não definiu o substituto de Sandro Fonseca, suspenso. Treinou com Souza e Irênio, e promete definir a equipe apenas amanhã. 0 Um clássico de "vida ou morte" para ambas as equipes, o jogo de esconde-esconde pode ajudar a quebrar o esquema tático do adversário. Candinho tenta disfarçar, dizendo que está "apenas testando as fórmulas", porém, não descarta a possibilidade de um empate, mas com sua equipe vencendo nos pênaltis. "Não existe jogo light. No entanto, com dois pontos, a Lusa continua na briga." Segundo sua matemática, o quarto colocado do Paulista garante a vaga com 27 pontos. A Lusa está com 18 e tem mais 12 por disputar. "Esse coeficente cai quando acontecem muitos empates. Eu passo para meus atletas que, com 29 pontos estamos garantidos." Apesar de todos apontarem o Corinthians como favorito da partida, o técnico dá uma cutucada no adversário: "O Corinthians está cheio de jogadores com retrospecto de seleção, mas isso não significa que vai ganhar a partida. A disputa é dentro de campo."