Candinho faz mistério para o clássico Na antevéspera do clássico contra o Corinthians, Candinho resolveu fazer mistério. Na manhã desta sexta-feira, o técnico do Palmeiras comandou treino de fundamentos a portas fechadas. E à tarde, promoveu um curto bate-bola em campo reduzido, mas poupou três de seus mais importantes jogadores - o zagueiro Daniel, o volante Magrão e o meia Pedrinho. A equipe treina novamente no sábado, mas a escalação ficará guardada para domingo, no vestiário do Morumbi. "Vou escalar o time domingo, no Morumbi", avisou Candinho. O único desfalque é o lateral-esquerdo Lúcio, suspenso. Fabiano, contratado em fevereiro, deve começar jogando pela primeira vez com a camisa do Palmeiras. Nos últimos resultados positivos do time, Candinho atribuiu o sucesso em parte ao fato de ter podido repetir a escalação. Não deve, portanto, promover muitas mudanças, mas tanto mistério pode ser sinal de uma alteração importante. Na última quarta-feira, no empate por 1 a 1 com o Santo André, pela Libertadores, Pedrinho, em forma e recuperado de contusão, jogou 90 minutos pela primeira vez no ano. Entrou como atacante e deixou Ricardinho no banco. No segundo tempo, Ricardinho substituiu Diego Souza e Pedrinho foi para o meio-campo. No domingo, contra o Corinthians, Pedrinho tem escalação praticamente garantida, mas a dúvida é em que função. Quem vai para a reserva: Ricardinho ou Diego Souza? "O Pedrinho rende nas duas. Quando o jogador tem qualidade, ele se adapta. Vou decidir no domingo. Ele pode entrar tanto no meio quanto na frente", despistou o treinador. Questionado sobre eventual marcação especial em alguma estrela corintiana, o técnico também nega. "Não vou colocar o Marcinho grudado em ninguém. Não fiz isso contra o Santos", afirmou Candinho, lembrando que não deu instrução especial ao seu volante com relação a Robinho, na vitória palmeirense por 3 a 1, há 15 dias.