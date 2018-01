Candinho faz o 1º treino no Palmeiras Candinho assumiu o comando do Palmeiras na manhã deste sábado, quando deu seu primeiro treino no clube. Sem muito tempo para arrumar a equipe que enfrenta o São Paulo domingo, no Morumbi, o treinador apelou para a conversa e a superação dos jogadores. ?Quando um time está meio por baixo, ele costuma crescer no clássico. Espero que a gente faça isso?, disse o substituto de Estevam Soares. O Palmeiras não ganha há quatro rodadas no Campeonato Paulista - foram 3 derrotas e 1 empate. Mas Candinho admitiu que não há muito o que fazer para mudar o time já no clássico deste domingo. ?O trabalho é mais de conversa. Não tem muita coisa taticamente e tecnicamente para acrescentar?, revelou o treinador. Mesmo assim, o Palmeiras deve ter 3 mudanças em relação ao time que perdeu para o Mogi Mirim na última rodada. Os volantes Marcinho e Correa voltam de suspensão, enquanto Magrão já está recuperado da contusão. Gabriel, Alceu e Claudecir devem ir para a reserva. "O Palmeiras não pode ser um time acomodado com os erros, que aceita a sua limitação, uma equipe covarde. Não sou idiota de falar que o São Paulo não é o favorito no clássico. O momento deles é melhor. Mas vou dizer: a postura do Palmeiras vai mudar. Se eu estivesse no lugar do Leão ficaria com medo do meu time", avisou o novo técnico palmeirense.