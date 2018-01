Candinho já definiu os dois times Candinho só precisou de 40 minutos de coletivo, nesta sexta-feira à tarde, em Itu, para definir os dois Palmeiras. O que vai enfrentará o Guarani, domingo à tarde, no Parque Antártica, pelo Campeonato Paulista, e o que jogará contra o Santo André, terça-feira, no ABC, pela Libertadores. A observação mais importante, porém, esteve direcionada para os jogadores que estavam retornando de lesões: Magrão, Ricardinho e Osmar. Como os três correram bastante e não sentiram nenhum problema, todos foram confirmados para enfrentar o Santo André. "Claro que ainda vamos observar a reação dos três neste final de semana, mas pelo que senti, não deverá haver problemas. Ainda que sintam algum cansaço muscular, o jogo contra o Santo André será só na terça. Haverá tempo de sobra para recuperação", observa o técnico. O próprio Magrão saiu animado de campo, apostando na sua volta contra o Santo André, após 21 dias se recuperando se uma lesão no músculo adutor da coxa direita. "O que pode faltar é um pouco de ritmo mas não é exatamente isso que me preocupa. Só acho que o time deve encarar a Libertadores bem diferente do que encarou o Campeonato Paulista. Se não, as cobranças virão muito fortes, com toda certeza". O time para enfrentar o Santo André, na terça, está praticamente definido com: Marcos; Nen, Daniel e Gláuber; Correia, Marcinho, Magrão, Diedgo Souza e Lúcio; Ricardinho e Osmar. Contra o Guarani, jogarão: Sérgio; Bruno, Leonardo, Gabriel e Fabiano; Alceu, Claudecir, Christian e Leo; Marcel e Warley. Candinho confirmou ainda a presença de alguns titulares no banco, domingo, mas esclareceu que só vai utilizá-los em último caso. ?Só vou escalá-los para o banco para completar o grupo, já que não tenho outra saída. O elenco é pequeno."