Candinho já estréia no clássico O Palmeiras queria, de qualquer jeito, acertar a contratação de um treinador antes do jogo de domingo, contra o São Paulo. E conseguiu. Candinho assinou contrato até dezembro e receberá cerca de R$ 60 mil por mês. Ele será apresentado oficialmente neste sábado, dirige o primeiro treino e já comanda o time no clássico do Morumbi. O nome de Candinho sempre foi muito bem visto no Palestra Itália, principalmente pelo ex-presidente Mustafá Contursi, e recebeu a aprovação de Luiz Felipe Scolari. O atual técnico da seleção portuguesa, campeão da Libertadores com o Palmeiras em 1999, foi ouvido por dirigentes palmeirenses sobre o escolhido - sua opinião teve participação decisiva para a definição do novo comandante. O presidente Affonso Della Monica esperava fechar com Muricy Ramalho na tarde de quinta-feira. Mas o treinador preferiu permanecer no Inter. Candinho, então, passou a ser o mais cotado para substituir Estevam Soares, demitido na terça-feira. E, sem clube, não teve problemas para acertar contrato. "Vou para o pau, já ficarei no banco contra o São Paulo", disse Candinho, referindo-se ao clássico de domingo. "Sou diferente dos outros treinadores. Normalmente, o técnico fica nas arquibancadas para fugir da responsabilidade, principalmente num jogo duro como contra o São Paulo. Se fosse contra o Piraporinha, ou uma equipe do interior mais fraca, todo mundo aceitaria ficar no banco." O novo comandante palmeirense, que trouxe Edson Pimenta como auxiliar, pediu à diretoria um tempo - cerca de três partidas - para avaliar o elenco e, então, apontar qual a necessidade de reforços. "Mas está claro que o time precisa de um meia que arme pela esquerda", comentou Candinho. "O Pedrinho, que é da posição, tem se machucado bastante, não há muitas opções." Ele também reiterou que é preciso ter paciência com atletas recém-contratados, como Cristian, Marcel e Bruno. "Até o Tevez está demorando para se adaptar ao Corinthians", comparou. E, apesar da fraca campanha do time no Campeonato Paulista - está em 8º lugar, com 10 pontos -, Candinho disse acreditar na possibilidade da conquista do título. Deixou claro, porém, que a prioridade é a Libertadores.