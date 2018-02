Candinho já vibra com chegada de Juninho Candinho estava feliz nesta sexta-feira no CT do Palmeiras. Afinal, um dos reforços pedidos está chegando. E ele ainda teve participação decisiva na praticamente certa contratação de Juninho Paulista junto ao Celtic, da Escócia - conselheiros ligados ao presidente Affonso Della Monica garantem que a negociação já está concretizada. "Conversei bastante com o Juninho Paulista e falei da importância que ele terá no atual time palmeirense. Ele me revelou que depois de nove anos rodando pela Europa, chegou a hora de voltar para o Brasil. Acabou de nascer o seu terceiro filho. Falei também com o pai dele, que está sendo fundamental para que a vinda do Juninho dê certo", contou Candinho. O técnico do Palmeiras sabe que o jovem grupo que tem nas mãos precisa de jogadores vividos como referência. Até para pressionar psicologicamente os adversários. "Torço para tudo dar certo porque estamos precisando de um atleta exatamente como o Juninho. Ele é pentacampeão do mundo e é mais novo que o Cafu e o Roberto Carlos. Nosso grupo ficaria ainda mais respeitado do que já é", avaliou Candinho. Juninho Paulista tem 32 anos e contrato com o Celtic até junho de 2006. Mas acontece que o técnico Martin O?Neill não está aproveitando o brasileiro. Os escoceses, inclusive, já teriam concordado em liberá-lo em maio, mas o pai e procurador do jogador, Oswaldo Giroldo, negocia para que ele volte ao Brasil no fim do mês. "Estou tentando para o final de março. Fui para lá em janeiro e eles pediram para ficar com ele até maio, mas os clubes brasileiros querem se preparar para o Brasileiro. Se ele demorar muito, pode perder oportunidades", explicou Oswaldo Giroldo, acrescentando que, além da proposta do Palmeiras, Juninho é pretendido por outros times. No Palestra Itália, comenta-se que Juninho teria até acertado salários e aguardaria apenas a questão da liberação para viajar e assinar contrato com o Palmeiras. Oswaldo Giroldo, porém, disse que ainda não há nada fechado.