Candinho leva a crise na esportiva Não vale a pena perder a esportiva nem nos momentos mais difíceis da vida. É o lema de Candinho, que, nos primeiros dias de trabalho como comandante do Palmeiras, já percebeu a fragilidade do elenco e a dimensão dos problemas que deverá enfrentar nas próximas semanas. Nesta terça-feira, após ser perguntado pelos repórteres sobre o time que escalará contra o Atlético Sorocaba, em jogo programado para quinta-feira, no Parque Antártica, não perdeu a oportunidade de brincar. "Minha única dúvida é entre o Zidane e o Beckham", respondeu, com tom irônico. Na verdade, Candinho sabe que tem poucos jogadores de alto nível à disposição e, por isso, trocar um por outro, seja na defesa, no meio ou no ataque, fará pouca diferença. Não tem nenhum galáctico no grupo, ninguém que realmente possa fazer a diferença. "É preciso ter paciência e fazer mudanças aos poucos", afirmou. "Vamos ver se acertamos primeiro o ataque, que está fraquinho." A primeira mudança realmente será no setor ofensivo. Osmar, que iniciou mal a temporada, dará lugar a Adriano Chuva, que também não conseguiu fazer muita coisa. Ricardinho, um dos poucos que vêm se salvando no ano, seguirá entre os titulares. "É preciso experimentar alguma coisa nova , se o ataque estivesse fazendo milhões de gols, não precisaríamos mexer." Na lateral-direita, Bruno deverá perder a posição para André Cunha. Novo Santos? - Candinho, no entanto, comentou ter esperança de conseguir reverter a situação e lembrou que o Santos, até o início de 2002, era um time sem expressão. "Ninguém dava nada pelo Alex, pelo Paulo Almeida e pelo Elano. Depois eles foram campeões e se transferiram para a Europa", exemplificou. E demonstrou certa irritação com as declarações públicas do meia Djalminha de que o Palmeiras, com os atletas que tem, não conseguirá disputar títulos. "Vocês acham que ele apostaria no Once Caldas na Libertadores do ano passado ou no Volta Redonda no Campeonato Carioca?" Nesta terça-feira, Diego Souza, reintegrado ao elenco, teve longa conversa com o treinador, que o repreendeu por ter desrespeitado Estevam Soares durante a partida entre Palmeiras e União São João, no fim de semana retrasado. "Se encontrar o Estevam, vou pedir desculpas", garantiu o meia. Na quinta-feira, ele não ficará nem no banco de reservas por estar suspenso.