Candinho mantém esquema cauteloso Pela primeira vez, desde que assumiu a Portuguesa, Candinho terá todos os jogadores do elenco a sua disposição. E em um momento delicado, já que o time passa por uma crise por causa da eliminação do Paulista e da derrota no primeiro jogo diante do Atlético-PR, pela Copa do Brasil, por 3 a 1. Conselheiros pedem o fim do projeto de profissionalização do Departamento de Futebol e cobram resultados. Apesar de ciente das cobranças, Candinho mantém o esquema cauteloso, com três zagueiros e dois volantes, no jogo de volta diante do Atlético, apesar de precisar vencer. Faz, no entanto, uma mudança na equipe. Lúcio, recuperado de contusão, substitui Cléber.