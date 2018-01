Candinho muda o time do Palmeiras Em Itu, Candinho prepara o Palmeiras para uma partida de muita pressão, neste domingo, às 18 horas, contra a Ponte Preta, em Campinas. A situação complicada do adversário (14º colocado com 18 pontos), transformará o clima do jogo. E o treinador palmeirense pretende usar essa tensão como um teste para a Libertadores. ?Nossos objetivos são completamente diferentes. Quero dar confiança ao meu time, que está subindo na tabela de classificação. Já a Ponte Preta jogará em casa e precisa do resultado de qualquer maneira. O clima será de grande pressão, igual ao que começaremos a enfrentar na Libertadores. Os jogadores vão se preparando para o que terão pela frente, quando começará para valer a pressão. Será um ótimo teste?, disse o treinador. Candinho assegurou que o goleiro Marcos, que estava na seleção brasileira, voltará à equipe no lugar de Sérgio. O atacante Warley substituirá Osmar, com distensão na coxa direita. E o meia Diego Souza retornará ao time na vaga do suspenso Cristian.