Candinho: "Nery vai ter que correr" O treinador do Palmeiras, Candinho, fez segredo durante a semana e não adiantou a escalação do time para o clássico deste domingo contra o Corinthians. Sobre a tática a ser utilizada, deus apenas duas pistas. "O Tevez é um jogador de qualidade como outros do Corinthians, o Roger, o Carlos Alberto. Teremos atenção igual com todos. E o Correia vai atacar muito como vem fazendo. O Gustavo Nery vai ter que correr atrás dele." Desde que assumiu o Palmeiras, Candinho dirigiu o time em oito partidas. Foram três vitórias, três empates e duas derrotas. Em clássicos, perdeu para o São Paulo na estréia, por 3 a 0, e venceu o Santos há duas semanas, por 3 a 1. Pela vitória sobre o time da Vila Belmiro e pela derrota para a Portuguesa, o time passou a ser apelidado de Robin Hood, aquele que tira dos ricos e dá aos pobres. Candinho, com um elenco jovem, diz que o Palmeiras vai mesmo bem quando não é tido como favorito. "É um time jovem, às vezes acerta, às vezes erra. Tem que ter paciência. Mas o clássico tem que ser sempre respeitado. No ano passado, com o Tite, o Corinthians era um time de garotos e equilibrava os clássicos", afirma.