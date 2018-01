Candinho: "O grupo precisa reagir" Na sexta-feira quando foi confirmado como treinador do Palmeiras, Candinho disse que ?iria para o pau?, treinado o time do banco contra o São Paulo. "Fui para o pau e perdi. Não sou idiota. Sabia que tinha 90% de chances de perder. Foi o que aconteceu. O São Paulo foi melhor que o Palmeiras. Vi que o grupo é imaturo e precisa reagir. Até porque a diretoria já avisou que não fará contratações", disse, preocupado, em entrevista após a derrota. Agência Estado - Foi uma das piores estréias da sua carreira. Ser goleado pelo São Paulo era o que esperava? Candinho - É simples resumir o que foi o jogo: uma partida organizada contra outra desorganizada. Leão já tem o São Paulo pronto. Eu cheguei no sábado e o time jogou domingo. Se conseguíssemos o empate seria um resultado excelente. Mas o jogo foi desigual. AE - Qual o principal problema que você percebeu no Palmeiras? Candinho - A imaturidade do time. O Bruno ficou intimidado. O Cristian se perdeu diante da marcação. Isso não pode acontecer. Jogadores como o Marcel e o André Cunha, que deveriam ser titulares, precisam amadurecer o mais rápido possível. As coisas não estão fáceis, mas não há outro jeito. Preciso apressar a reação deste time. AE - Você não vai admitir que o Palmeiras está precisando de reforços? Candinho - O que adianta falar em reforços se eu sei que eles não virão. O prazo para as inscrições no Paulista termina na sexta-feira. E não vou sonhar porque não há tempo para buscar os jogadores certos para as posições em que o Palmeiras tem carência. AE - A falta de um meia é evidente? Candinho - Há muito tempo o Palmeiras está com essa deficiência. Tive hoje de improvisar o Fabiano, que é lateral, na meia... AE - Percebeu que o trabalho será mais difícil do que previa? Candinho - Sou um homem que gosta de desafios. Técnico que é contratado não chega em time arrumado. Sei o que as pessoas esperam do Palmeiras e vou fazer de tudo para que o time volte a ganhar.