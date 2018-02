Candinho prepara Warley para ser titular Candinho está preparando Warley para ser titular do ataque palmeirense. Apesar de comemorar o aumento do número de gols da equipe ? foram 11 nos últimos quatro jogos ?, o técnico acha que precisa de um jogador mais fixo na área, função que Osmar e Ricardinho não podem fazer (ambos têm apenas 1,73 m de altura). Recuperando-se de lesão muscular, Warley ainda fica no banco no jogo de domingo, contra a Portuguesa. ?Mas depois, se for bem nos treinos, pode virar titular?, diz Candinho.