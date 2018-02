Candinho quer reforços no Palmeiras Apesar da boa vitória no clássico com o Santos, no domingo, o técnico Candinho admitiu nesta segunda-feira que o Palmeiras ainda precisa de reforços para o restante da temporada. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, ele revelou que já pediu contratações para a diretoria, que está trabalhando para atendê-lo. Segundo Candinho, o elenco do Palmeiras precisaria de um zagueiro, um meia e, principalmente, um atacante. ?Mas não adianta trazer jogador de nível médio a esta altura. Precisa ser jogador de alto nível, para chegar e entrar no time?, avisou o treinador, preocupado com a Libertadores e também com o longo Campeonato Brasileiro, que começa no mês que vem. Candinho também contou que já conversou com o presidente do clube, Affonso Della Monica, sobre a necessidade de reforços. ?A diretoria sabe que precisamos de reforços e está empenhada. Mas o problema é achar jogadores de nível que estejam livres e não estejam fora do padrão financeiro do clube?, afirmou o técnico. Enquanto isso, Candinho começa a preparar o Palmeiras para o jogo de quinta-feira, contra o venezuelano Deportivo Táchira, no Palestra Itália, pela Copa Libertadores. Ele poderá contar com a volta do volante Magrão e do meia Diego Souza, que cumpriram suspensão no clássico com o Santos.