Candinho: São Raimundo é perigoso O time da Portuguesa encara uma nova ?pedreira? amanhã, pela Copa do Brasil. Trata-se do perigoso São Raimundo, em Manaus. Apesar de pouco conhecido dos paulistas, o adversário da Lusa é detentor do título amazonense e bicampeão da Copa Norte. "Vai ser uma guerra, o São Raimundo é um time difícil de ser batido, muito forte", ressalta Candinho. "Vamos procurar obter um bom resultado para definirmos nossa classificação em casa." Uma vitória por dois gols de diferença garante a vaga da equipe do Canindé. O jogo será realizado às 21h30.