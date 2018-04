Cañete é inscrito e reforça Portuguesa contra o Náutico O técnico Edson Pimenta contará com um importante reforço para o próximo desafio da Portuguesa no Campeonato Brasileiro. É que o argentino Cañete, contratado junto ao São Paulo, foi regularizado e poderá ser a principal novidade contra Náutico, no domingo, em Recife, pela terceira rodada.