Cañete vira opção para substituir Lucas no São Paulo

O São Paulo apostava na contratação de Eduardo Vargas para ser o substituto de Lucas, que se transferiu para o Paris Saint-Germain. O chileno, porém, acertou com o Grêmio e deixou a diretoria paulista a ver navios. Pelo que mostrou a estreia no Paulistão, neste sábado, o novo ponta-direita do time pode vir do próprio elenco tricolor.

Depois de um ano e meio no clube, o argentino Cañete finalmente conseguiu se aproximar da condição física dos companheiros, ganhou uma chance no segundo tempo e se saiu muito bem. Contratado como meia, ele entrou para fazer o antigo papel de Lucas, caindo pela direita do ataque, e surpreendeu. Participou ativamente das jogadas, chutou uma bola na trave e foi elogiado pelo ténico Ney Franco.

"O Cañete pode fazer essa função. Temos de dar um tempo para ele pegar ritmo de jogo. Ele vai adquirindo a parte física e confiança. Está se desenhando uma boa opção no elenco para o lado direito do campo", ressaltou o comandante são-paulino.

O jogo foi apenas o quinto de Cañete pelo São Paulo. O jogador, chegou em meados de 2011, teve duas lesões graves, perdeu boa parte do segundo semestre do ano passado tentando fortalecer a musculatura e agora quer cavar seu espaço no time.

"Essa foi minha estreia aqui no Morumbi. No outro jogo, entrei poucos minutos. Consegui entrar bem, foi uma partida difícil. Joguei em uma posição que já tinha atuado no Boca Juniors. Conseguimos uma vitória, que foi o mais importante. Consegui acertar uma bola na trave e volto para casa feliz", disse Cañete, que jogou no Morumbi na sua estreia, contra o Flu, em agosto de 2011, mas ficou em campo apenas 10 minutos até se machucar gravemente.

"Tenho de treinar bastante, correr muito e ficar ainda melhor para ter um lugar na equipe do São Paulo. Eu não jogava há algum tempo, mas agora tive essa oportunidade. Espero evoluir cada vez mais para ajudar o time a conquistar as vitórias", completou o argentino.