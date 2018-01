Canhão da Vila, Pepe é trunfo do Guarani Durante 15 anos Pepe brilhou vestindo a camisa do Santos. Marcou 405 gols se tornando o maior artilheiro da história do clube, uma vez que ele próprio considera o ex-companheiro Pelé, o Atleta do Século, como "hours-concurs". Ele ainda ostenta orgulhoso o título de "Canhão da Vila", por seu chute forte e incomparável, além de ser bicampeão mundial. Este é parte do perfil de José Macia, o Pepe, agora um senhor de 68 anos, o mais velho técnico em atividade entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e, não por acaso, principal trunfo do Guarani no jogo contra o Santos, neste sábado, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A lucidez é uma das marcas deste santista, que não esconde o amor pelo time da Vila Belmiro. Mas é frio ao analisar o time atual ou até mesmo para falar das estrelas, agora, postados do outro lado do campo. Sobre Diego e Robinho, ele é enfático: "São ótimos". Mas ressalva que "Diego é mais participativo, enquanto Robinho ainda precisa de mais maturidade, porque às vezes ele faz uma jogada e some". Outro reparo é sobre a velocidade do chute do zagueiro Alex, que teria chegado aos 112 quilômetros por hora. "Na minha época, cálculos científicos provaram que meu chute atingia 120 quilômetros por hora", cita o homem de chute mais forte da Vila. O excesso de gols perdidos pelo Santos na semifinal contra o Independiente de Medellin seria provocada pela falta de "experiência dos jogadores e pela ausência de um matador, frio e calculista, como o Ricardo Oliveira (que está machucado". Mas o técnico Pepe não esconde a preocupação com este jogo diante de seu clube de coração. "O Leão está dizendo lá em Santos que é para esquecer a Libertadores e só pensar no Guarani. Isso complica a gente, mas espero aprontar uma surpresa para eles", promete. Saudoso, lembra o tempo em que o "meu Santos" jogava no esquema 4-2-4, uma forma que ele não acredita que voltará a ser mais aplicado no futebol. "Hoje em dia a marcação no meio campo é muito forte. Se perder aquele espaço, o time fica incapacitado". Talvez, por isso, adote o 3-5-2 não abrindo mão de ter sempre um ponta rápido. No caso do Guarani, a responsabilidade é de Wágner. Depois de dirigir o Santos por cinco vezes, Pepe agora espera emprestar sua experiência ao Guarani. Pelo menos por 90 minutos terá que deixar de lado sua paixão pelo time santista. ?Para "valorizar meu trabalho profissional", garante.