Canhoteiro, o moleque da ponta esquerda São Paulo, 26 (AE) - Não, Fagner nunca viu Canhoteiro jogar. Não, Zeca Baleiro nunca viu Canhoteiro jogar. Então, por que, no primeiro CD dos dois juntos, a primeira faixa chama-se justamente "Canhoteiro"? "Eu sabia da existência, sem grandes detalhes, do Canhoteiro. Para mim, era um símbolo do futebol que a gente gosta, brincalhão, irreverente", responde Zeca Baleiro. "E depois, ele fazia uma ponte entre as nossas biografias. Nasceu no Maranhão, como Zeca, e jogou no América do Ceará, antes de vir para o São Paulo", explica Fagner. Leia mais no O Estado de S. Paulo