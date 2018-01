Caniggia anuncia sua aposentadoria O atacante argentino Claudio Caniggia resolveu parar de jogar. Aos 38 anos, ele disse estar em boa forma - estava atuando no futebol do Catar -, mas acredita que chegou a hora de se aposentar. ?Tive algumas ofertas, mas nenhuma me convenceu. Estou bem fisicamente e treino todos os dias, mas decidi não jogar mais futebol?, afirmou o carrasco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Caniggia começou a carreira no River Plate, em 1985. Em seu país, jogou também no Boca Juniors, ao lado de Maradona. E esteve ainda no Benfica (Portugal), no Glasgow Rangers (Escócia) e na Roma, Verona e Atalanta (todos da Itália). Na seleção argentina, Caniggia disputou três Copas. A melhor participação foi em 90, quando fez o gol que eliminou o Brasil e chegou ao vice-campeonato mundial. Esteve também em 94, nos Estados Unidos, e em 2002, na Coréia/Japão. Segundo ele, sua grande recordação do futebol é o fato de ter jogado ao lado de Maradona: ?O melhor de todos os tempos?. Ainda em dúvida sobre em qual país irá viver, Caniggia espera que lhe organizem uma partida de despedida do futebol. De preferência, defendendo a seleção argentina.