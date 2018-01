Caniggia mostra boa forma no Rangers Mesmo aos 34 anos, o atacante Claudio Caniggia precisou jogar apenas 45 minutos de um amistoso para cair nas graças da direção do Glasgow Rangers, a sua nova equipe. Na sua estréia neste domingo, o jogador argentino marcou um lindo gol e deu passe para outro na partida do clube escocês contra um time amador da cidade holandesa de Capelle. ?Desde a primeira vez que nos vimos notei que ele estava em boa forma. Ele está com vontade de mostrar que ainda pode jogar em alto nível?, elogiou o técnico do Glasgow Rangers, Dick Advocaat. Na equipe escocesa, Caniggia deverá formar o ataque ao lado do norueguês Tore Andre Flo e do holandês Ronald de Boer. Parceiro de Maradona na seleção argentina, Caniggia marcou o gol que eliminou o Brasil na Copa de 90, na Itália, quando ele foi vice-campeão mundial.