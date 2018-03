Canindé desfalca o Paulista no Sul Depois de uma boa vitória sobre o Mogi Mirim na abertura do Campeonato Brasileiro, o Paulista, 18º colocado, com seis pontos ganhos, entrou em um inferno astral e já está há quatro jogos sem vencer. Para acabar com o jejum e evitar uma crise no estádio Jaime Cintra, o time do técnico Zetti vai a Santa Catarina enfrentar o desesperado Joinville, em 21º lugar, com apenas três pontos conquistados em cinco jogos. Neste jogo o único desfalque do Paulista será o meia Canindé, expulso diante do América-MG. Marco Túlio será o seu substituto. Ainda no meio-campo o treinador trocou o volante Silas pelo ?prata da casa? Amaral, na esperança de reforçar o setor. No Joinville a maior ausência está no banco de reservas. O técnico Carbone foi demitido no início da semana e, sem uma outra opção, José Carlos Paulista será o treinador interino neste sábado. Lanterna - Outro time paulista em ação será o União São João. Na lanterna da Série B sem nenhum ponto em cinco jogos, o técnico Luiz Carlos Cruz fará muitas mudanças na equipe que enfrenta o Caxias no estádio Hermínio Ometto, neste sábado, às 19 horas. Mas a confirmação só deve acontecer momentos antes do início do jogo. O Caxias, que vem de uma goleada de 4 a 1 sofrida diante do Palmeiras também não está bem na competição. Com apenas cinco pontos, ocupa a 19ª posição na tabela de classificação. Remo e Vila Nova se enfrentam em Belém. Em 15º e 16º, respectivamente, os dois times precisam da vitória para se aproximar dos líderes e continuar sonhando com uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2004. Fechando a rodada do sábado, outro desesperado em campo. O Ceará, penúltimo colocado com apenas dois pontos ganhos, recebe o América-RN, nono colocado, com oito.