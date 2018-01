Canindé sempre revela craques A sina da Portuguesa é sofrer para formar bons times. Em compensação, historicamente o Canindé é ponto de partida para a carreira de grandes craques. Há décadas, o clube revela talentos de primeira grandeza, embora também deve conformar-se, em geral, com o destino inevitável de perdê-los. Por bem ou por mal. Um dos maiores astros que vestiram a camisa rubro-verde foi Julinho Botelho, morto há uma semana. A arte do ponta-direita veloz e driblador chamou a atenção da Fiorentina, que o fez emigrar em 1955. Depois de sucesso na Itália, voltou para o Brasil, para se consolidar como ídolo no Palmeiras. Na mesma época, Pinga trocava o carinho dos lusitanos de São Paulo por aquele dos patrícios do Rio, ao se transferir para o Vasco. Além de Julinho, o Palmeiras foi porto seguro para diversos jogadores que deram os primeiros chutes na bola na Portuguesa. Ainda nos anos 50, Djalma Santos trocou de lado. Na década seguinte, foi a vez de Servílio fazer vibrar palestrinos ? e junto com Julinho e Djalma Santos festejou os títulos paulistas de 63 e 65, na primeira versão da Academia. Nos anos 70, foram atraídos Edu Bala e Leivinha, titulares absolutos da segunda edição da Academia. Eneas, Marinho Perez, Edu Marangon, Zé Maria (Perugia) e o zagueiro César passaram pelo Palmeiras, sem marcar. O Corinthians também soube pescar talentos no Canindé. O zagueiro Ditão foi xerife da defesa, na década de 60, e Zé Maria tomou conta da lateral-direita por quase uma década nos 70. Mas quem marcou mais foi Basílio, autor do gol que, em 1977, tirou o Corinthians da fila de 23 anos, sem conquista do título paulista. O sucesso desses astros deixa os torcedores da Lusa orgulhosos ? e também com uma dorzinha dor-de-cotovelo incômoda.