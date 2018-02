Canindé vai deixar Paulista no fim do mês A diretoria do Paulista, atual vice-campeão estadual e quarto colocado no Campeonato Brasileiro da Série B, pode ir pensando em contratar outro meia. É que Canindé só deve cumprir seu contrato até o final do mês, indo depois para o Paraná Clube . Quem desenha esta perspectiva é o próprio jogador, que há dois meses já acertou sua transferência. "Nunca mudei meu comportamento no clube. Vou dar o máximo até o fim do meu contrato, depois me concentro no Paraná que vou defender", comentou o meia que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 2 a 2 com o Caxias, no Sul, e não poderá enfrentar o CRB, domingo à tarde, em Jundiaí. Só fica a expectativa, agora, de sua participação no jogo diante do Avaí, dia 25, em Florianópolis, o que pode nem acontecer. Revelado pelo Santos, Canindé está desde o ano passado no clube, tendo sido um dos destaques no Brasileiro da Série B de 2003 e também no Paulistão 2004. Além do meia, outros dois jogadores podem estar saindo do clube. O zagueiro Danilo está em negociação com o Santos e dois clubes do exterior, enquanto o lateral-esquerdo Galego recebeu proposta do Juventude-RS, que disputa a Série A. A diretoria promete esforços para manter estes jogadores no elenco. Ou então, terá de correr atrás de reforços para o técnico Vágner Mancini. Os dirigentes estão buscando novas parcerias. Nesta quarta-feira à noite eles apresentam o novo fornecedor de material esportivo. Para o jogo de domingo, o técnico pode confirmar Tiago Almeida no lugar de Canindé. O volante Amaral também recebeu o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Christian.