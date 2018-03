Canindé vai trocar Paulista pelo Paraná Mesmo antes do término do Campeonato Paulista, o Paulista de Jundiaí já sabe que não terá o meia Canindé para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Os seus direitos federativos foram adquiridos pelo empresário Sérgio Malucelli, do Iraty -PR, que recentemente, fechou uma parceria com o Paraná Clube. Os valores da transação não foram revelados, mas o jogador de 23 anos deve se apresentar ao novo clube na próxima segunda-feira. Pensando ainda no título paulista, ele não quis comentar nada sobre sua transferência. "Isso aí está sendo cuidado pelo meu procurador. Ele só vai me avisar de tudo e explicar tudo direitinho depois de acabar a disputa do campeonato." Revelado pelo Santos, Canindé se destacou no meio-de-campo do Paulista ano passado pela Série B. No Paulista se consagrou com boas assistências e belos gols, que lhe garantiram destaque no time. O técnico Zetti encarou a mudança com naturalidade. "A gente sabia que iria perder alguns jogadores após esta bela campanha. Mas é um fato normal no futebol, tanto que já temos opções para reforçar o elenco."