Caniza desfalca Paraguai contra Brasil A seleção paraguaia terá um desfalque inesperado para a partida diante do Brasil, no dia 15, em Porto Alegre, pelas eliminatórias. Trata-se do lateral Denis Caniza, que apareceu na lista de convocação do técnico Sergio Markarián, divulgada na terça-feira. A Confederação Sul-Americana enviou um comunicado aos paraguaios avisando que o jogador terá de cumprir suspensão por causa de duas expulsões durante a Copa América, na Colômbia. Assim, não poderá jogar contra o Brasil e já foi desconvocado. A lista de Markarián não apresentou nenhuma surpresa. O treinador chamou a base que vinha atuando nas eliminatórias. O zagueiro Gamarra, que se recupera de contusão, foi relacionado, mas não tem presença confirmada. Markarián manterá contato telefônico com o atleta para saber se poderá contar com ele. Gamarra está em Atenas, onde defende o AEK. Segundo os cálculos do técnico, o Paraguai precisa de mais 3 pontos para conseguir a classificação para a Copa do Mundo. A equipe que perdeu do Brasil por 3 a 1 na Colômbia, pela Copa América, será completamente modificada. Apenas um jogador que atuou em Cali tem lugar garantido, o meia Guido Alvarenga, do Cerro Porteño. O goleiro será o polêmico Chilavert, que volta ao time. Ele se negou a viajar para a Colômbia e foi substituído por Tavarelli. A dupla de ataque será formada por Cardozo e pelo badalado Roque Santa Cruz, do Bayern Munique. O palmeirense Arce tem presença assegurada.