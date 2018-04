Cannavaro e Grygera passam por cirurgia na Juventus

Os dois jogadores foram operados nesta segunda-feira e ficarão fora dos treinamentos por dois dias. Eles terão de usar máscaras protetoras no nariz, mas não perderão nenhuma partida da Juventus devido à contusão.

A fase da Juventus não é boa. A equipe perdeu cinco dos últimos sete jogos. O próximo compromisso será contra a Roma, no sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. E uma nova derrota pode resultar na demissão do técnico Ciro Ferrara.