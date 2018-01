Cannavaro e Zambrotta levam a taça do Mundial a Pessotto Os jogadores italianos Fabio Cannavaro e Gianluca Zambrotta levaram nesta terça-feira a taça da Copa do Mundo ao ex-jogador Gianluca Pessotto, de 35 anos, que está internado em Turim desde o dia 27 de junho, quando caiu do segundo andar da seda da Juventus. Logo que souberam do incidente envolvendo Pessotto, os atletas da seleção passaram a dedicar suas vitórias na Copa ao ex-jogador e lhe prometeram levantar a taça da competição. A visita a Pessotto criou uma grande expectativa em Turim, o que fez com que cerca de mil pessoas se aglomerassem nos arredores do hospital para esperar a chegada da taça. Apesar de entrarem no hospital por uma porta traseira, os jogadores foram recebidos com aplausos pelos torcedores e também por todos os funcionários do local. Segundo informações, Pessotto, que deixou a carreira para assumir um cargo administrativo na Juventus, estava acordado e consciente no momento em que seus ex-companheiros de Juventus entraram no quarto. A Juventus é um dos clubes envolvidos nos escândalos de manipulação de partidas que atingiu o futebol italiano nos último anos. O clube está sendo julgado e pode ser rebaixado à Série C. Milan, Lazio e Fiorentina são as outras equipes investigadas - a decisão da justiça italiana deve sair nos próximos dias.