Cannavaro pede volta de Totti e Nesta à seleção italiana O zagueiro Fabio Cannavaro, líder da Itália na Copa do Mundo de 2006, pediu que o também defensor Alessandro Nesta e o atacante Francesco Totti retornem à seleção do país para o Mundial do próximo ano, na África do Sul. Os dois jogadores anunciaram sua aposentadoria da equipe.