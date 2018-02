Cannavaro recebe o prêmio de melhor jogador da FIFPro O zagueiro italiano Fabio Cannavaro, do Real Madrid, recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo da última temporada segundo a Federação Internacional de Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro), troféu que se soma às premiações da Bola de Ouro e de jogador do ano da Fifa. Cannavaro recebeu o prêmio no centro esportivo do Real Madrid em Valdebebas, acompanhado pelo diretor-geral esportivo, Pedja Mijatovic. A premiação, em sua 11.ª edição, é dada ao jogador mais votado pelos 44 mil jogadores profissionais associados à FIFPro. O italiano também foi escolhido para fazer parte da equipe ideal que, segundo a votação, é formada por: Buffon (Itália/Juventus); Thuram (França/Barcelona), Cannavaro (Itália/Real Madrid), Terry (Inglaterra/ Chelsea) e Zambrotta (Itália/Barcelona); Pirlo (Itália/Milan), Zidane (França), Kaká (Brasil/Milan); Eto´o (Camarões/Barcelona), Henry (França/Chelsea) e Ronaldinho Gaúcho (Brasil/Barcelona). "É um orgulho receber um prêmio dado pelos colegas de profissão. É a conclusão de um ano fenomenal e tomara que me dê muita força para seguir no nível máximo", disse Cannavaro ao canal de televisão do clube espanhol.