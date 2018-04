Cannavaro vai desfalcar a Juventus por até 20 dias

Já os meio-campistas Tiago Mendes e Felipe Melo também se lesionaram no confronto e a previsão é a de que eles fiquem fora da equipe por uma semana. O português Tiago, assim como Cannavaro, também sofreu uma contusão na coxa, enquanto o brasileiro Felipe Melo machucou seu tornozelo. Com isso, os dois desfalcarão a Juventus no jogo deste domingo, contra o Livorno, pelo Campeonato Italiano, e são dúvidas para o duelo com o Genoa, na próxima quinta-feira.

A Juventus vem sofrendo com lesões nos últimos dias, pois o meia brasileiro Diego se machucou no domingo passado, pelo Campeonato Italiano, e desfalcou a equipe contra o Bordeaux na terça-feira. Para completar, os também meio-campistas Salihamidzic e Del Piero se recuperam de contusões e são as outras baixas atuais do time.