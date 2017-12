Cansaço: a preocupação no Corinthians A delegação do Corinthians desembarcou na manhã desta sexta-feira em Sâo Paulo depois da derrota para o Pumas no México, pela Copa Sul-Americana, mas os jogadores terão muito pouco tempo para descanso. Os atletas chegaram a São Paulo às 9h30 e foram liberados pelo técnico Antônio Lopes. Só que, logo mais às 15 horas terão de se apresentar no Parque São Jorge. É que às 16h30, o time viaja de novo: segue para Curitiba, onde no domingo enfrenta o Coritiba, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico não terá nenhum jogador vetado pelo departamento médico, mas o fisiologista Renato Lotufo faz um alerta: o time não estará em sua melhor forma física. Por causa disso, a comissão técnica decidiu antecipar a viagem para o Paraná. A idéia e dar o máximo de descanso aos atletas. Segundo Lotufo, a ordem no Corinthians é hidratar, descansar e alimentar. Alguns jogadores, segundo ele, estão com o nível de fadiga muito alto e deverão estar a aproximadamente 80% de suas possibilidades. Além disso, o Corinthians terá dois desfalques de peso. O lateral Gustavo Nery e o atacante Tevez servem as seleções de Brasil e Argentina, respectivamente. Em compensação, o time ganhará alguns reforços. Marcelo Mattos, Rosinei e Nilmar - que não atuaram no México - voltam. O Corinthians lidera o campeonato com 74 pontos. Se vencer no Paraná, a equipe paulista ficará a duas vitórias do títulos, independentemente de outros resultados.