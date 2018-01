Cansaço pode tirar Edmundo do Palmeiras contra o Ipatinga Depois de perder o clássico para o São Paulo e deixar a zona de classificação às semifinais do Paulistão, o Palmeiras pode ganhar mais uma triste notícia nessa semana. O atacante Edmundo, que está completando 36 anos nesta segunda-feira, sentiu o excesso de jogos da temporada e pode desfalcar a equipe no confronto decisivo com o Ipatinga, na próxima quinta, no Estádio Palestra Itália, pela segunda fase da Copa do Brasil. No último domingo, o camisa 7 deixou o campo do Morumbi comentando que não sabe se terá condições físicas de disputar a segunda partida com os mineiros - os palmeirenses perderam o jogo de ida por 2 a 0. "Esta maratona de jogos não está sendo fácil. Jogamos quinta contra o América, em São José do Rio Preto, e um clássico contra o São Paulo. Até a próxima quinta, o tempo é maior e vou tentar reunir o máximo de forças para jogar", disse Edmundo, que foi poupado no jogo em Minas Gerais. O Palmeiras precisa ganhar por 3 a 0 para avançar às oitavas-de-final do torneio nacional. Apesar de ter marcado o único gol do Palmeiras contra o São Paulo - converteu o pênalti sofrido por Osmar -, o veterano jogador disse que gostaria ter ficado de fora do jogo. "Preferia não ter jogado, não consegui contribuir como gostaria", comentou. No treino da última sexta-feira, o treinador Caio Júnior cogitou em deixar o atacante na reserva. "Nossa conversa tem sido muito franca. Disse que estava à disposição para ficar de fora, já que tinham outros jogadores para posição. Mas o Caio entendeu que eu jogaria até onde suportasse, ou até quando o jogo estivesse garantido. Mas nada saiu como queríamos." O treinador palmeirense deixou claro que está mais preocupado com a vaga nas semifinais do Paulistão do que permanência na Copa do Brasil - o clube não vence o Estadual há 11 anos. "Quero o Edmundo inteiro no Paulista. Principalmente se a equipe passar para as semifinais", disse Caio Júnior. "Se não tivesse escalado o Edmundo, agora estariam chovendo críticas contra mim, e porque eu escalei também está. Acho que o Edmundo teve um papel importante no jogo, e vamos tentar recuperá-lo para a partida de quinta."