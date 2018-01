Cansaço preocupa Atlético-PR contra Flu O cansaço é a principal preocupação do Atlético-PR no jogo deste sábado, contra o Fluminense, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. Mais da metade do time paranaense esteve participando de um amistoso em Dallas, nos Estados Unidos, e retornou somente na tarde desta sexta-feira, seguindo direto para o centro de treinamentos do clube. "Quem ficou sabe que terá que correr por si e pelos outros que tiveram que viajar e estão cansados", disse o zagueiro Igor, um dos que ficaram no Brasil, juntamente com os outros dois zagueiros Tiago e Rogério Corrêa, o lateral-esquerdo Ivan e o atacante Alex Mineiro. A maior preocupação do técnico Mário Sérgio, que também permaneceu no Brasil, foi com o aprimoramento do setor defensivo. Afinal, nos últimos cinco jogos o time levou 13 gols, somou apenas três pontos e não conseguiu sair da 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. "O time sofreu alguns gols que não podem acontecer", reconheceu Igor. O goleiro Diego espera que o time vença as dificuldades, sobretudo o cansaço. "É um jogo decisivo, mas temos condições de sair da situação difícil que nós mesmos nos colocamos", afirmou. Mário Sérgio não poderá contar com o volante Douglas Silva e com o atacante Dagoberto, que cumprem suspensão.