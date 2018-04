Cansaço preocupa Dorival Junior para o clássico A vitória magra sobre o IAPE, do Maranhão, na estreia da Copa do Brasil, na quarta-feira, não atrapalhou o time do Atlético-MG apenas na competição nacional. O jogo realizado em São Luís pode prejudicar os atleticanos também no Campeonato Mineiro, já que o grupo terá pouco tempo de descanso até entrar em campo novamente no domingo, no clássico contra o América-MG, pela quinta rodada do estadual.