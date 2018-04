Cansaço tira Ronaldinho Gaúcho do jogo pelo Espanhol

O meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho vai desfalcar o Barcelona na partida deste sábado, contra o Recreativo de Huelva, pelo Campeonato Espanhol, por causa do cansaço que acumulou nos últimos dias. O jogador, que participou dos dois últimos jogos do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa de 2010, havia entrado inicialmente na convocação divulgada pelo técnico holandês Frank Rijkaard. Entretanto, a equipe médica do Barcelona comunicou que o brasileiro não estava em condições de enfrentar o Recreativo por causa do cansaço que acumulou nos últimos dias.