Cansado, Cruzeiro encara a URT Após a derrota para o Santos Laguna, pela Taça Libertadores, o Cruzeiro volta campo neste sábado para enfrentar a URT, às 20 horas, no Mineirão, desta vez pelo Campeonato Mineiro. O time do técnico Paulo César Gusmão tenta esquecer momentaneamente a disputa sul-americana para se concentrar no Estadual, que ocupa o quarto lugar na tabela de classificação, com 17 pontos ganhos em dez partidas. O Cruzeiro necessita da vitória para se manter na zona de classificação. Além do adversário, o campeão brasileiro terá se superar o cansaço provocado pela longa viagem de Torreón, no México, até Belo Horizonte. O vôo atrasou e a viagem, a princípio prevista para durar 18 horas, foi aumentada em mais cinco horas e meia. "É com isso que a gente está convivendo, mas tem que recuperar e já entrar num outro jogo decisivo neste sábado", comentou PC Gusmão. "A palavra-chave do momento é a superação." O técnico cruzeirense não poderá contar com o atacante Jussiê, que cumpre suspensão automática. Ele deverá ser substituído por Schwenck. A URT está em situação complicada na competição. O time de Patos de Minas, dirigido pelo técnico José Maria Pena, ocupa a vice-lanterna, com nove pontos em nove jogos.