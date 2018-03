Cansado, Grêmio vence Coritiba por 1 a 0 O Grêmio venceu o Coritiba por 1 a 0 neste domingo, no estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS) e se recuperou no Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos, um a mais que o seu rival paranaense, o Grêmio sofria pressão da torcida por causa da fraca campanha no torneio nacional, embora venha embalado da vitória sobre o Olímpia pela Copa Libertadores da América. O jogo começou equilibrado com as duas equipes travando uma disputa no meio de campo. O Coritiba levava ligeira vantagem por conta do cansaço dos gremistas, que durante a semana jogaram pela competição sul-americana. Mesmo assim, a primeira chance de gol foi do Grêmio. Aos 21 minutos, o atacante Christian recebeu um lançamento de Luis Mário e encobriu o goleiro Fernando, mas o zagueiro Odvan tirou a bola em cima da linha. O Coritiba respondeu aos 41, com o Tcheco, melhor em campo da equipe. O armador driblou dois adversários e tocou no canto esquerdo de Danrlei, mas a bola bateu na trave. O lance fez o Grêmio ir mais à frente e em um cruzamento da direita, o atacante Christian dominou na entrada da pequena área, girou o corpo e chutou sem defesa para Fernando. No segundo tempo, o equilíbrio ficou ainda maior, mas os paranaenses não conseguiram furar a defesa gremista. Na opinião de Tcheco, o Coritiba não soube se armar na etapa final. "Nosso ataque ficou muito distante e não conseguimos modificar essa postura", finalizou. Ficha Técnica Grêmio: Danrlei; Luiz Fernando (George), Gavião, Claudiomiro e Roger; Emerson, Gilberto, Caio e Rodrigo Fabri (Carlos Miguel); Luis Mário (Roberto) e Christian. Técnico: Tite Coritiba: Fernando; Pepo (Souza), Edinho Baiano, Odvan e Adriano; Reginaldo Nascimento, Tcheco, Roberto Brum e Jackson; Edu Sales (Marco Brito) e Lima (Marcel). Técnico: Paulo Bonamigo Gol: Christian (43 do 1o) Árbitro: Luciano Augusto Almeida (DF Cartão Amarelo: Jackson, Luis Mário e Christian Local: Olímpico, em Porto Alegre (RS)