Cansado, Inter quer manter a ponta O Internacional recebe o Fluminense às 16 horas, no Beira-Rio, buscando a vitória para manter a liderança do Campeonato Brasileiro. O time colorado está com 51 pontos, um a mais que o adversário. A maior preocupação do técnico Muricy Ramalho é quanto a dupla de armação do Fluminense, Petkovic e Felipe. No entanto, nenhuma marcação especial nos dois. "Vamos jogar do jeito que estamos acostumados, marcando por zona", afirmou o treinador. Como disputa dois campeonatos ao mesmo tempo ? está nas quartas-de-final da Copa Sul-Americana ?, o Inter acaba tendo um problema que anda perturbando Muricy: o desgaste dos jogadores. O treinador faz mistério para escalar o time, mas não terá o zagueiro Índio, que sofreu perfuração no pulmão direito no jogo de quinta-feira contra o Rosário Central. "Nosso esquema vai continuar sendo o mesmo (3-5-2), mas ainda precisamos ver como andam os atletas para depois a gente escalar", despista Muricy. "Eles estão bem cansados."