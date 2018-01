Cansado, Paysandu recebe o São Paulo Longe há quinze dias do Pará, cumprindo maratona simultânea de jogos pela Libertadores da América e Série A do Campenato Brasileiro, o Paysandu poderá mandar a campo um time misto neste domingo, às 16 horas, contra o São Paulo, no Mangueirão, em Belém. O Papão passou a sexta-feira em Buenos Aires e retornou a Belém no sábado. Cerca de 50 mil ingressos para a partida foram colocados à venda. "Se eu pudesse utilizaria um time reserva, mas em respeito ao torcedor farei o possível para escalar a maioria dos titulares" disse o técnico Dario Pereyra. Ele explicou que a partida contra o Boca Juniors, contra quem o Paysandu obteve uma vitória histórica, deixou os jogadores muito cansados. O meia Iarley, autor do gol da vitória, por exemplo, perdeu quase dois quilos durante a partida. Sem o volante Vanderson, que ainda terá três jogos de suspensão para cumprir, o treinador também não contará com o lateral Rodrigo e o central Jorginho, suspensos pelo cartão amarelo. Gino e Sérgio serão seus substitutos. O lugar de Vanderson será ocupado por Rogerinho.