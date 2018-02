Cansei de ser atropelado, diz Rincón O sonho acabou. Não demorou seis meses a lua-de-mel do retorno de Rincón ao Corinthians. De capitão e líder de um supertime que lhe foi prometido à reserva de uma equipe limitada e que luta para não cair para a Segunda Divisão do Brasileiro. Magoado, o colombiano decidiu abandonar o futebol em dezembro. Não pára imediatamente porque diz ser um ?homem de palavra? e cumprirá o seu contrato. Quando o ex-diretor de Esportes Terrestres, Andres Sanches, o procurou pedindo para retornar ao Corinthians em dezembro de 2003, as promessas eram de que o clube montaria uma superequipe para voltar à Libertadores, ganhando a Copa do Brasil ou se classificando no Brasileiro. No meio disso poderia, pela força do hipotético time, conquistar o Paulista. Rincón acreditou nos devaneios de Sanches. Calado, Rincón viu um time medíocre ser montado. Juninho e Oswaldo de Oliveira, demitidos. Sanches, que sonhava em suceder Alberto Dualib, caiu com o quase rebaixamento corintiano. Após ter o carro apedrejado por torcedores e se transformar em reserva, o colombiano acordou. Percebeu que está sozinho. E cansou. Jornal da Tarde ? Por que você resolveu anunciar que vai abandonar a carreira? Rincón ? Porque cansei de ser atropelado. Eu já estava pensando isso há dois meses. Conversei com a minha mulher e agora chegou a hora de falar. Em dezembro paro e vou cuidar da vida. Quero dizer que isso não tem nada a ver com o fato de estar na reserva. É uma decisão que amadureci. JT - Mas é uma situação inusitada na sua carreira. E na de qualquer um. De capitão e líder do time a mero reserva... Rincón - Não vou questionar o Tite. Ele faz o que quiser. Sei das minhas condições como jogador de futebol. Não voltei à toa. Sei que posso ser o titular. Não tenho mais nada a provar para ninguém. Mas respeito a decisão do treinador. Quero colaborar com o Corinthians. Não quero atrapalhar. Por querer ajudar, me expus. Há muita maldade no futebol. Estou cansado de críticas injustas, perseguição de parte da imprensa. Estou cansado disso tudo. JT - Tem a ver com sua idade. Os 37 anos estão pesando? Rincón - Não é nada disso. Estou orgulhoso do meu desempenho físico. Treino igual aos outros jogadores. Os testes estão aí para provar. Existem vários jogadores famosos em outros clubes que têm menos idade do que eu e treinam apenas em um período e bem devagarzinho. Eu faço tudo o que me pedem no Corinthians. Não tem nada a ver com o físico. JT - Você espera uma festa de despedida do Corinthians? Rincón - Meu amigo, já aprendi a não esperar nada de ninguém. Não preciso de festa. A imagem que guardarei e que me interessa é do torneio mundial de clubes em 2000 nas minhas mãos. Esse é o Corinthians que ficará para sempre comigo. JT - E o que vai fazer no futuro? Rincón - Vou trabalhar como técnico ou dirigente. Vou ver como é mandar um pouco...